“Hay formas”: Chicharito le contestó al Tuca Ferretti

Javier Hernández salió a “defender” al equipo de Jaime Lozano, luego de ser criticados por remontar el marcador contra Honduras desde los once pasos, pues para el delantero, los medios dramatizaron el suceso.

Ante esto, Ricardo Ferretti, analista de ESPN, dijo que ese tipo de declaraciones son inadecuadas, pues Hernández no esta analizando correctamente y se mostró extrañado por el comportamiento del jugador, ya que, distaba mucho del que conoció hace unos años.

Chicharito no tardó en contestarle al Tuca, reconociendo que no es la misma persona, defendiendo su postura y reconociendo el trabajo de Ferretti.

“Querido ‘Tuca’. Que bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi ocho o nueve años que tuvimos la dicha de trabajar juntos y conseguimos el pase a la Copa Confederaciones. Qué bueno porque significa que voy creciendo mucho”, mencionó Javier en redes sociales.

“Segundo, dijiste que antes era más cabeza y ahora más corazón y tienes la razón y eso me encanta. Tengo solo una vida y no sé cuándo me vaya de este universo y voy a vivir con el corazón por delante, le guste a quien le guste y a quien no”.

Asimismo, luego de elogiar Ferretti, el exdelantero del LA Galaxy, le recordó cuando criticaba a los medios y ahora se encuentra de ese lado.

“Tuca, te amo y te admiro. Decir que me dirigiste en la Selección es uno de mis grandes logros. Y otra cosa, no es mal plan, pero recuerdo que hace ocho años cómo te expresabas de la prensa y ahora eres parte de ella. Los cambios son chingones. Hay que respetar y cuando las cosas no salen bien, hay que criticar y decir, pero mi punto es que hay formas. Igual uno se puede quejar y que hay formas que todo sea más productivo que negativo”, relató Hernández en su canal de Twitch.

Javier Chicharito Hernández terminó contrato con el LA Galaxy y se encuentra como jugador libre, se habla de un posible acercamiento de Chivas pero el futuro inmediato del mexicano, está en la Kings League, pues es presidente del Olimpo United.