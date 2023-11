CM Punk hace su regreso a WWE tras nueve años de ausencia

La WWE lo hizo de nuevo y sorprendió al mundo con el regreso de una gran estrella. CM Punk volvió a pisar un cuadrilátero de la empresa en el último evento de Survivor Series.

En este Premium Live Event, que se realizó en Chicago, la expectativa estuvo alrededor de las últimas semanas, donde se rumoraba el regreso de Cookie Monster a esta empresa.

Por si no lo viste: Tessa Blanchard va por el título mundial del CMLL

Y fue en el mejor escenario, luego de la conclusión del War Games varonil, y casi terminando la transmisión, comenzó a sonar la canción ‘Cult of Personality’ y apareció CM Punk para generar la explosión de los aficionados.

Hasta el momento se desconoce cual será el rol que tendrá CM Punk en la empresa, pero las redes sociales reaccionaron de gran forma a el anuncio.

Cabe recordar que la última ocasión en que el excampeón mundial estuvo en WWE fue en 2014, cuando salió de manera polémica.

Después de siete años, volvió a la lucha libre cuando firmó con All Elite Wrestling, pero luego de dos años, fue despedido el pasado mes de septiembre, tras una pelea en el evento All In.

En WWE conquistó en dos ocasiones el campeonato máximo, tres veces monarca de peso completo, una vez monarca de ECW,, además del campeonato intercontinental y el campeonato de parejas, al igual que se llevó el maletín de Money in The Bank en 2008 y 2009