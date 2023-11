“Yo sería mejor piloto que tu jugador de futbol”: Chicharito responde a Checo Pérez

El futbolista mexicano, Javier Hernández, se ha caracterizado por dar un giro en su manera de opinar y realizar declaraciones duras que han hecho eco en la audiencia. Su más reciente escándalo fue un intercambio de palabras que tuvo con Tuca Ferretti sobre los resultados de la Selección y ahora esto se repite, pero con el piloto de la fórmula 1, Checo Pérez.

Recientemente, Sergio se hizo viral por mencionar, a tono de broma, que en un intercambio de roles, él sería mejor en la MLS que Hernández en la Fórmula 1. Esto debido a su estilo de juego en el que no destacan como grandes jugadores, pero sí con un gran posicionamiento que los hace marcar goles de forma regular.

Ante ello, Chicharito aprovechó una de sus transmisiones en vivo para reaccionar a sus declaraciones y dejar en claro que bajo su punto de vista él tendría la ventaja debido a que tiene más práctica en el manejo que checo en el juego, por lo que sería mejor en el deporte motor que el piloto en el balompié.

“Checo no juega futbol muy seguido, por más que lo intente. Yo no manejo coches de F1 muy seguido, pero yo tendría más práctica por manejar todos los días un coche, aunque no sea de Fórmula 1, que Checo, que solo juega una vez cada seis meses”, comentó.

Por otro lado, el jugador aprovecho para tomarlo con humor e incluso lanzar un reto al piloto en el que cambien de papeles como lo mencionan y verifiquen con hechos quién es el que supera al otro en su disciplina.

“Hermano, yo no estoy de acuerdo, yo creo que yo sería mejor piloto que tu jugador de futbol, pero podemos intentarlo, sería una muy buena dinámica”, finalizó.