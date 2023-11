“Si no la hago de mensa no tengo lugar”: Inés Sainz confesó razón de perder programa

Inés Sainz, reportera de TV Azteca, no estuvo en el programa principal de la televisora del Ajusco durante el Mundial de Rusia 2018, a pesar de ser una de las conductoras estelares por no estar de acuerdo con la temática de Los Protagonistas.

Así lo confirmó Sainz durante una entrevista con Mónica Garza, y también contó que la conductora Tania Rincón fue la elegida.

“Se la canto directo a mi jefe, le pregunto qué pasa y me dice: ‘Es que la verdad a la hora de conducir, como tú no te prestas a ser Patiño, entonces es un poquito más difícil conducir contigo cierto tipo de programa y me piden que no estés… ¿Me estás diciendo que si no me presto a que me albureen, o que la haga de mensa, entonces no tengo un lugar en ese programa?”, declaró Inés.

Por último, la reportera aseguró que su reputación no se formó desde el papel de bufón, por lo que, le molestó que su compañera Tania Rincón se abrió paso, aceptando las condiciones, para asistir al Mundial.

“Yo dije: ‘Mi credibilidad no la he construido con base en ser Patiño de nadie, yo no puedo’, entonces ya tenían en ese momento quién si se prestaba a qué se burlen, a que sea puro chacoteo”, finalizó.

Inés Sainz (@InesSainzG) recuerda que en el mundial de Rusia Tania Rincón (@taniarin) le ganó el programa estelar de @Azteca porque dejó que se burlaran de ella pic.twitter.com/79FAw3SeZp — Cultura Pop (@RCulturaPop) November 25, 2023

Inés Sainz cuenta con gran experiencia en el periodismo deportivo, pues suma más de 200 entrevistas con grandes personalidades como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gennaro Gattuso, Kaká y Zinedine Zidane, entre otros.