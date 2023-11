Pachuca se viste de gala para recibir la corrida por el trofeo La Oreja de Oro

El próximo 3 de diciembre Pachuca vivirá una fiesta con la corrida de La Oreja de Oro en la que varios diestros mexicanos de calidad se reunirán para competir y emocionar al público con grandes actuaciones. Publisport tuvo la oportunidad de platicar en exclusiva con tres de los seis protagonistas del evento, quienes hablaron sobre sus impresiones de la histórica presentación

En primera instancia, los diestros Octavio García “Payo”, Ernesto Javier “Calita” y Fauro Aloi, contestaron a la interrogante sobre su actualidad fisica y menatal, además de apuntar al significado dela corrida, misma que cuenta con una gran tradición en México y que por primera vez tendrá en disputa del trofero la Oreja de Oro en Pachuca.

“Es una corrida de mucha expectación y responsabilidad, muchos quieren estar aquí y ahora tenemos el privilegio con un cartel muy rematado con toreros muy distintos”, comentó Calita. Por su parte, Aloi explicó “me siento muy preparado para la fecha, el año anterior y este son de mis mejores momentos y saldré a darlo todo”. Finalmente, Payo apuntó “Es una corrida preparada con mucha intensión y diferentes estilos. Todos son toreros muy responsables y harán que la gente salga contenta”.

Referente al ganado, los diestros coincidieron en que es una ganadería con muy buen momento y muy buena sangre, por lo que se encuentran contentos y satisfechos con la elección, además de que algunos de ellos ya han tenido la oportunidad de trabajar con ella, quedándose con buenas impresiones al respecto.

Cartel

Igualmente, la tripleta se tomó el tiempo de hablar sobre la tradición de la corrida y lo que representa para ellos tener participación en la misma ante un público que apunta a un gran recibimiento en la monumental “Vicente Segura”. “Es un gran significado, con gran historia y participación de grandes figuras del toreo, por lo que nuestra participación es un honor”, comentó García. “Es un privilegio compartir con 5 de los mejores del país y creo que habrá gran competencia y rivalidad, lo que se puede reflejar en el ruedo”, finalizó Javier.

Fauro Aloi será el único rejoneador del evento y apuntó a los retos que tendrá en el ruedo frente a los 5 diestros restantes. “Es un reto porque me toca representar a los rejoneadores y enfrentar a los demás toreros. Es muy bonito para mí que me hayan tomado en cuenta luego de mis últimos dos años en los que he tenido un nivel significativo y ahora tengo que actuar con la responsabilidad de la corrida.

Fauro Aloi

Octavio García culminó hablando de su evolución en las corridas y de lo que puede esperar el público de su participación. “Yo empecé muy joven y con una manera de torear distinta, a lo largo de los años vas adquiriendo experiencia y me encuentro en un momento de tranquilidad y feliz, algo que espero se refleje frente al toro. Yo intento evolucionar en lo que ami me gusta como aficionado y en lo que quiero que recuerden de mí cuando me vaya”.

Octavio García "El Payo"

Ernesto Javier dejó en claro lo que será diferente en esta ocasión a sus anteriores participaciones en las que gano mucha experiencia. “Será mi tercera tarde en Pachuca, traigo un sabor agridulce por la última participación, pero soy consciente de las miradas que habrá en la corrida y el impacto que tendrá este cartel, que incluso se podrá repetir en otras plazas”.