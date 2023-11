‘Llevamos el fisicoculturismo y la lucha libre como estilo de vida’: Astral y Crixus

La lucha libre cuenta con algunas estrellas que presumen físicos espectaculares y ahora será momento de ver quién es el mejor, cuando se vean en el certamen de fisicoculturismo “Mr. CMLL 2023″

Tras cuatro años de ausencia, este certamen recurre a los mejores representantes en el pancracio, por lo que Publimetro platicó con algunos de los representantes.

En primera instancia, uno de los grandes favoritos, Astral, aseguró que ahora está listo para hacer historia con su pareja, la gladiadora Olympia.

“Ya llevo cuatro absolutos, pero quiero el quinto, aunque hay mucha competencia, como el de Olympia, que va a hacer historia.

Tenemos muchos puntos a favor, por qué he competido a nivel nacional, pero eso no me da puntos. Competir no es nada fácil, pero esto es de mucha mente y ahora estamos listos para este concurso”, aseguró.

En ese sentido, también habló de cómo se relaciona la lucha libre con este deporte.

“Las lesiones me han mermado, pero lo hacemos con mucho respeto y admiración. Pero si merma ambas disciplinas”, dijo.

CMLL

Mientras que Olympia busca demostrar que es una de las Amazonas del CMLL más poderosas y que mejor que en un certamen así.

“Es mi primera ocasión en el MR CMLL, me tocó estar en las butacas cuando mi papá o mi esposo competían, pero ahora es un sueño competir con Astral”, dijo

Al igual que apuntó a su preparación junto a Astral de cara al torneo que se realizará el miércoles 29 de noviembre en la Arena México.

“Ambos tenemos nuestro plan alimenticio, pero en general comemos juntos, nos cuidamos juntos, nosotros todo el año estamos en preparación y llevamos el fisicoculturismo como estilo de vida. Nuestras preparaciones van de la mano”, dijo.

También habló sobre la relación que hay entre la lucha libre y el fisicoculturismo.

“Son como el agua y el aceite. En la lucha libre necesitamos elasticidad y fuerza, para evitar que tengamos lesiones y hasta fracturas, por lo que tenemos un entrenamiento completo. La lucha merma al combinarlos, pero siempre estamos con la mentalidad de un atleta de alto rendimiento.

Yo empecé primero en fisicolculturismo que, en la lucha libre, pero ahora estoy adaptada para todo”, dijo.

Crixus y Fugaz, listos para el reto

El lagunero Crixus también se perfila como uno de los favoritos a conquistar este certamen, por lo que se siente listo, a pesar de la competencia.

“Prepararse para una competencia de fisicoculturismo no es nada fácil, hay mucho sacrificio y llevar el cuerpo al límite, pero la motivación de ganar este evento es el que nos mantiene a flote y seguir echándole ganas.

Curiosamente, este año, los compañeros están preparados a conciencia y están cerrando con todo, lo que demuestra que habrá mucho nivel”, dijo.

CMLL

También habló sobre las lesiones alrededor de la lucha libre y el fiscoculturismo.

“Todo va de la mano de un buen preparador físico. La lucha libre es de alto impacto, pero debes tener el equilibrio para evitar el tema de lesiones”

Mientras que Fugaz apuntó a como combina su vida como luchador y dentro de la disciplina.

“Igual yo competí en Jalisco y en el Estado de México, por lo que he estado preparándome y listo para competir por qué es una disciplina que me apasiona como la lucha libre. El cuerpo ya está en el límite, pero estamos en un proceso que nos tiene contento y listos para competir”, dijo.