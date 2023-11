António Félix Da Costa señala los factores en los que la Fórmula E supera a la F1

El deporte motor ha llegado para revolucionar el interés de los fanáticos con grandes alternativas que ofrecen buenas emociones y un espectáculo único. Este es el caso de la Fórmula E, categoría que de a poco va atrapando a los fanáticos y que en palabras de uno de sus mejores pilotos para Publisport, Antonio Félix Da Costa, va en crecimiento con miras a competir con la F1, misma que ya supera en algunos aspectos.

El piloto portugués, que forma parte de la categoría desde su inicio en 2014, arrancó hablando sobre su adaptación a la nueva escudería Tag Hever Porche, a la cual llegó hace dos años y con la que tuvo problemas a su llegada.

“Yo creo que si miro como estaba con el equipo hace 12 meses, estaba muy verde. No sabía el nombre de todas las personas, de los mecánicos, el coche para hacer el set up estaba complicado y ahora un año después, con los test en Valencia y simulador, me siento mucho más preparado, mucho más listo”, comentó.

Así mismo, el experimentado piloto se refirió a la evolución que ha tenido la categoría ante el mundo y los espectadores que están acostumbrados a las emociones y el ritmo de la Fórmula 1. “El progreso es impresionante en varios niveles. Siempre hemos tenido unos pilotos increíbles, pero yo opino que hoy todos los pilotos que están con un coche ganador pueden ganar campeonatos. No digo carreras, pero campeonatos. Todos son muy buenos y la gran evolución claramente de los coches, de la tecnología, es impresionante”, aseguró.

Formula E (Photo by Carl Bingham / LAT Images) (Carl Bingham/Carl Bingham / LAT Images)

Referente al inicio de la temporada en México, Félix Da costa no dudó en resaltar el gran recibimiento y apoyo que han tenido del público que cada vez que regresan los aclaman y arropan. “Yo tengo una conexión muy grande con esta carrera de México. La verdad es que siempre es un circuito que me va muy bien, ya me quedé en el podio algunas veces y por eso me gusta un montón. También porque hice cuatro años con Roberto González donde ganamos juntos y el campeonato. Ahí empecé una conexión muy grande con el país”.

Para finalizar podemos destacar las palabras en las que comparó su categoría con la Fórmula 1, disciplina que se ha llevado todas las palmas de la afición y que se encuentra como referente en el mundo del deporte motor.

“Yo creo que al nivel de tecnología estamos muy parecidos o más adelante”, finalizó.