‘No soy payaso’: Tania Rincón se defiende de las acusaciones de Inés Sainz

La polémica continúa alrededor de Inés Sainz y Tania Rincón, luego de que Rincón contestó a la periodista de TV Azteca tras las acusaciones que se hicieron virales en redes sociales.

Tania Rincón fue entrevistada en el programa de radio La caminera, donde respondió a Inés Sainz luego de que reveló que la excluyeron de algunos programas en Rusia 2018 por no querer participar en algunas bromas con sus compañeros, mientras que la exconductora de Venga la Alegría fue la titular en esos espacios.

“Yo respeto muchísimo a Inés Sainz y siempre he dicho que ella es una pionera y que la historia del deporte en las mujeres, nos lleva también de alguna manera a Inés Sainz, porque abrió camino para muchas de nosotras que estamos haciendo camino, que nos estamos trazando una carrera y como tal siempre la he respetado”, dijo.

En ese sentido, Tania Rincón aseguró que las coberturas que ha hecho son gracias a sus propios méritos y no por dejar que le falten al respeto.

“Como tal me han llevado a eventos especiales, tengo tres coberturas de mundiales, finales de Champions, muchas cosas. La verdad es que he tenido la fortuna de tener mucho trabajo a lo largo de mi carrera, y puedo hacer de todo, pero jamás someteré a mi persona a que me falten al respeto, o que me albureen o que sea como ‘patiño’, mi trabajo es entretener”, declaró.

Actualmente Tania Rincón se encuentra como conductora en el programa Hoy en el Canal de las Estrellas.