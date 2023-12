Exjugador de Cruz Azul manoseó a aficionada en pleno partido

Teófilo Gutiérrez, jugador del Deportivo Cali y excementero, está en medio de la polémica por tocar a una mujer sin su consentimiento, durante el encuentro contra Deportes Tolima en la liga colombiana.

El Comité Disciplinario del Campeonato de Futbol Profesional, emitió un comunicado diciendo que una mujer del staff denunció con los árbitros que el jugador le toco una nalga.

“No comparte este Comité la conducta desplegada por el señor Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, dado que la acción objeto de estudio, podría constituir violencia de género, tal como lo ha desarrollado la Corte Constitucional de Colombia”, se lee en el comunicado.

Teofilo Gutierrez del Deportivo Cali fue sancionado con 4 fechas y $1.005.000 por tocarle las nalgas a una funcionaria de logística del estadio de Ibagué.



Acá el informe que pasó el Deportes Tolima pic.twitter.com/hG2XrQGgsZ — Juan Esteban Londoño (@Juaneslc11) November 30, 2023

Aunque no hay videos del episodio, la víctima cuenta con el testimonio de otro aficionado que aseguró ver la acción de Gutiérrez.

Días después el futbolista salió a desmentir la situación, invitando a la denunciante a esclarecer las acusaciones o procederá a tomar las medidas pertinentes.

🚨 Teófilo Gutiérrez aclara el incidente en historia de Instagram pic.twitter.com/0yOEdqfW9w — Guti (@FutGuti) November 30, 2023

Teófilo estará sancionado por cuatro partidos, por lo que, no jugará hasta el próximo año, no estando disponible contra Junior de Barranquilla y Águilas Doradas a fin de año.