Aczino anuncia su retirada de Red Bull Batalla Internacional

Tras un gran enfrentamiento entre Aczino y Chuty, el mexicano cayó eliminado de la Red Bull Batalla Final Internacional 2023 y aprovechó para anunciar su retiro de en este evento en donde se dio a conocer mundialmente.

Mauricio Hernández (Aczino), reveló que la causa de su salida es debido a que ya no está para hacer todo el proceso de eliminación y regresaría si hay algún evento especial con los campeones.

“A menos que llamen a los campeones de otros años a una súper batalla o algo así, ya no podría yo tener el tiempo para hacer todo el proceso para volver a subir. Yo sigo haciendo muchas batallas en otros países, hay muchas exhibiciones, pero en competencias no. Había dicho que yo solo seguía aquí porque estaba clasificando y en el momento que no clasificara, ya iba a decirle adiós a la competencia”, aseguró el mexicano.

Aczino lleva casi dos décadas en el freestyle profesional y suma tres campeonatos de Red Bull Batalla de los Gallos (2017, 2021 y 2022), siendo el único que ha conseguido tres títulos.