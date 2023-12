Luis Suárez revela el doloroso tratamiento que le permite seguir jugando

El Pistolero es uno de los delanteros más letales que ha dado en los últimos tiempos el futbol sudamericano, su calidad y olfato goleador lo pusieron en la cúspide del futbol internacional, lamentablemente no todo es bueno en su historia y ahora, en la antesala de su retiro, Suárez hace una revelación que impacta a todos sus fanáticos.

Artrosis es la terrible enfermedad degenerativa que aqueja al futbolista y que, de acuerdo a sus palabras, lo tiene bajo un estricto tratamiento previo a los encuentros que le permite tener actividad.

“Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan. Si no, no puedo jugar. De ahí la renguera”, comentó.

Es importante mencionar que los problemas de Lucho con su rodilla derecha han estado presentes desde sus últimos días en el viejo continente y aunque había muchas especulaciones en torno a su tratamiento y su carrera, el futbolista se encargó de parar los rumores con buenas actuaciones y goles importantes.

Así mismo, el delantero comentó como es su vida diaria, con el terrible dolor que padece y con el cual pronostica que en unos años no podrá ni tocar un balón, ya que actualmente no puede jugar ni con su hijo.

“Tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al futbol con mis amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve supone que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide jugar con él y no puedo”, finalizó.

Recientemente, el futbolista puso fin a su etapa con el Gremio en un partido ante Vasco Da Gama en el que marcó gol. Se espera que el futbolista llegue al Inter Miami para cerrar su carrera y compartir cancha nuevamente con su amigo, Lionel Messi.