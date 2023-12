Mikel Arriola descarta el regreso del ascenso y descenso a la Liga MX

Los aficionados al futbol recibieron una dura noticia este miércoles de palabras de Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. En el marco de la celebración del aniversario de una alianza estratégica y comercial del balompié mexicano, el mandatario fue cuestionado sobre el posible regreso del ascenso y descenso de los equipos, o el aumento de clubes en la competencia, a lo que respondió con una negativa contundente.

TE RECOMENDAMOS: Inteligencia artificial predice la 14 del América en el Apertura 2023

Desde hace varios años, el futbol mexicano resiente el cambio de formato en el que ningún equipo de primera puede perder la categoría y ninguno perteneciente a la Liga de Expansión puede aspirar al máximo circuito. A pesar de ello, los mandatarios han decidido mantenerse firmes y hoy, Arriola confirma esa postura con un fuerte mensaje.

“Mismas reglas, no vamos a modificarlas. Eso también está descartado (el aumento de equipos en la liga), vamos a ver qué pasa en la asamblea, pero no hay un cambio de sistema en este momento. Hoy no está planteado”, comentó Mikel a los medios presentes.

Con esta noticia se desmiente la información que había surgido hace unos días como un rumor en el que se aseguraba que no habría una modificación en la norma de los ascensos y descensos, pero sí un planteamiento que ayudara a incrementar los equipos en primera división de 18 a 20.

CONTUNDENTE 😳



El presidente de la LigaMx, Mikel Arriola afirma que no habrá ascenso, ni descenso.



“No vamos a modificar las reglas”, (Ascenso y Descenso)



📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/unGyErlJ3F — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 6, 2023

Para finalizar, podemos dejar en claro que referente a una compra de franquicia o invitación, dejó la puerta abierta a las ideas que puedan venir en próximos días con la asamblea de dueños, aunque es cierto que no es algo en lo que se esté pensando ahora.