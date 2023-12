André Jardine sueña con levantar la 14 con el América

André Jardine, director técnico del Club América, está a 90 minutos de jugar su primera final en la Liga MX, pues aplastó al Atlético de San Luis, su ex equipo, por 5-0 en el Alfonso Lastras para tener un pie y medio en la final.

TE PUEDE INTERESAR: Necaxa Femenil rompe el silencio ante supuesto caso de violencia de género

“Nos permitimos soñar en algunos momentos del día, es bueno esto, tener tus sueños, imaginar un final feliz porque para esto trabajamos, pero te permites poco, en el instante siguiente piensas lo que debes hacer cada día, ser lo mejor posible en cada momento de cada día”, declaró Jardine.

América está prácticamente en la final y en caso de confirmarse su pase, ya podrá contar con Brian Rodríguez, quien se perdió las últimas jornadas incluyendo liguilla, por una lesión sufrida en la jornada 14 contra Monterrey.

“Brian (Rodríguez) va bien, hoy ya entrenó con pelota, tuvo un trabajo más similar a un partido, pero para jugar aún no está, no llegó a tiempo para este partido. Vamos a ver como se sigue desarrollando, serán días importantes para él, vamos a ver si el lunes consigue trabajar de forma normal con el grupo. Ahí veremos su nivel, como está para tomar la decisión. Evoluciona bien, pero no queremos precipitarlo ni arriesgarnos a retrasar su regreso”, apuntó el brasileño.

¿RAYITO JUEGA LA FINAL? 👀⚡️

…

Ojo a lo que André Jardine dijo sobre la situación de Brian Rodríguez 🦅



📹 @egarrido96 pic.twitter.com/2QPMWsnoN4 — W Deportes (@deportesWRADIO) December 8, 2023

Las Águilas jugaron su última final en el torneo Apertura 2018, la cual ganaron al Cruz Azul, ahora de la mano del técnico brasileño, pueden volver al gran escenario de la Liga MX, en su búsqueda por su décimo cuarta liga.