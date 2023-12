“La única forma de probar mexicanos es obligando a los clubes”: Christian Martinoli

El futbol mexicano se encuentra en un proceso de reestructuración de cara al Mundial 2026, torneo en el que se pretende que la Selección tenga un papel histórico.

Sin embargo, una de las incógnitas de la afición es el recambio generacional, pues la base de jugadores de Jaime lozano es la misma que fracasó en Qatar 2022.

Ante esta situación, el reconocido narrador, Christian Martinoli, considera que la Liga MX debe obligar a los clubes a jugar con más mexicanos, así como la reactivación del ascenso y descenso para aumentar la competitividad.

“Estoy convencido de que deberían jugar máximo cinco extranjeros en la liga. El obligar a los clubes a que trabajen más en sus inferiores, que tengan que mostrar a más mexicanos y que tengan más prueba y error, porque tampoco puedes darte cuenta si un jugador va a funcionar en Primera División en cuatro partidos, tiene que jugar 15, 20 o 25; ahí te puedes dar cuenta cuáles son sus alcances, pero en México no tenemos ese recambio”, mencionó en entrevista con Publisport.

“También tenemos mucho reciclaje de jugador mexicano que ya no es de Selección ni tampoco hace diferencia, pero que ocupa un lugar por ser experimentado en equipos que no quieren arriesgar con jóvenes. También retomar un torneo de Copa, meter a equipos que están en la segunda categoría del futbol mexicano, volver el ascenso y descenso. Insisto, un torneo de Copa en el que tengan que jugar siete mexicanos y solo cuatro extranjeros, ya los clubes decidirán si utilizar o no a sus figuras”, añadió.

Por consecuencia, el narrador de TV Azteca aseguró que esta fórmula beneficiará a la Selección mexicana, ya que con ello, Jaime Lozano podrá tener más opciones para dar paso a un recambio generacional.

“La única forma de probar mexicanos es obligando a que los clubes los utilicen, si tú permites que haya nueve contrataciones foráneas es casi imposible que haya un espacio porque las posiciones más contundentes que casi siempre busca un equipo son la delantera, la defensa y el portero. Ahí es donde luego se ocupan recambios en Selección y no los tenemos, o hay pocos espacios y están los de siempre. Eso provoca que haya jugadores con cuatro o cinco Mundiales y que no pasó nada, y sigues con los mismos porque no hay otros nuevos”, indicó.

“La única forma es bajando la cantidad de extranjeros y obligando a que los clubes inviertan en inferiores y que provoquen desde lo reglamentario que jueguen jóvenes menores de 20 años en Primera División”, sentenció.