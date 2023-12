Carlos Vela apunta a un último baile aun sin equipo definido

Carlos Vela dio mucho de que hablar en los últimos días debido a que su participación en la final de la Major League Soccer Cup (MLS), le permitió tener los reflectores muy de cerca y dar declaraciones contundentes que nos pueden dar un indicio sobre el futuro del jugador.

Al término del certamen antes mencionado, el mundialista se atrevió a dar algunas revelaciones en donde apunta a que, a pesar de querer mantenerse en este equipo y tener claro que le encanta la ciudad, su destino no depende únicamente de él.

“Me encantaría seguir en la MLS, me encanta Los Ángeles... Sabemos que no solo es decisión mía, no solo es decisión del club. Es algo que tenemos que valorar. Hay que ver si es la mejor opción el seguir juntos y, si no, seguir adelante. Al final hay más equipos y alguno tendrá ganas de contar conmigo”, mencionó el 10 de los angelinos.

Así mismo, podemos comentar que dentro de su discurso, el futbolista incluyó unas palabras de realidad en las que habla sobre los dolores padecidos a estas alturas de su carrera y como estos obligan a pensar en un último gran torneo que le permita retirarse a tiempo sin llegar ‘arrastrándose’ al final.

“No se trata solo de poder correr o no. Todos los dolores que tienes durante el año, la semana, ya cuesta más disfrutar jugar. Mentalmente, también llega un cansancio fuerte. A veces es mejor parar a tiempo que seguir arrastrándose”, finalizó.