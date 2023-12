AMT donará parte de las entradas en apoyo a damnificados por huracán Otis

Este 14 de diciembre el Abierto Mexicano de Tenis confirmó que la edición 2024 del torneo sí se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero. Esto, ante la incertidumbre de los aficionados tras el huracán Otis que generó miles de afectaciones en el puerto guerrerense.

Al respecto, los representantes de Mextenis, José Antonio Fernández, director del Abierto de Los Cabos y Álvaro Falla, director del AMT, explicaron en mesa redonda con los medios de comunicación, las razones por las que tomaron la decisión de llevar a cabo el torneo en Acapulco.

“Acapulco se reconstruyó desde el día 1. Al hacer un evento con estas características estamos dando trabajo a más de 11 mil 200 familias, eso es lo más rescatable de todo, que Acapulco vuelve a brillar cuando la gente tiene trabajo. Toda esta reconstrucción comienza generando fuentes de empleos”, detalló José Antonio.

“Fueron realmente las velarias lo que tuvo una afectación que ya esta en 60% resuelta. La estructura del estadio es muy sólida y no tuvo daño alguno. Todas las canchas están bien, a excepción de una, que tuvo una afectación de los postes de luz… Aún no tenemos una cifra exacta de pérdidas, es un balance del impacto económico que requiere tiempo. Pero de ahí en fuera, la experiencia para el aficionado, medios y jugadores es la misma, no cambia en absoluto, lo que sí cambia para nosotros es tener algo fijo, pero es un proceso”, añadió.

En ese sentido, Álvaro Falla reveló que ciudades como Monterrey y Guadalajara se ofrecieron para albergar el torneo en solidaridad a Acapulco, pero especificó que al haber una reconstrucción positiva en el puerto, se llevará a cabo con normalidad, asegurando que habrá una disposición de aproximadamente 3 mil habitaciones para los aficionados que acudan de otro lugar.

“Estamos muy agradecidos porque la fortaleza que recibimos de las distintas ciudades nos dio la calma para hacer un análisis profundo… Vamos a tener las mismas condiciones para que todo aquel que quiera acompañarnos tenga una buena experiencia. Lo de las habitaciones es un tema que vamos viendo cada día, cómo va el funcionamiento de cada hotel y tener el conocimiento de ese inventario para poder ofrecer a los asistentes un espacio donde llegar. La buena noticia es que tenemos unas 3 mil habitaciones, más menos, para febrero. Habitaciones, casas, villas y diferentes hoteles con disponibilidad”, indicó.

Por último, el director del AMT dio a conocer que parte de las entradas del torneo serán donadas a los damnificados por el huracán Otis.

“Sí, por supuesto. Venimos trabajando desde el día uno en apoyo a Acapulco y los guerrerense a través de diferentes donaciones de despensas que hemos recolectado de nuestros centros de acopio. Hemos enviado unas 30 toneladas de alimentos y se han distribuido entre todas las familias afectadas. En el evento como tal, vamos a tener algunos que como el tenis tok, este tiene un ingreso por boletería en particular y lo vamos a donar para la Fundación Construyendo. Vamos a destinar las entradas de las qualys y del torneo de golf previo que realizamos, ese es un poco el resumen de lo que seguiremos haciendo”, sentenció.