“Estoy agradecido con América, pero quiero ser bicampeón con Tigres”: Diego Lainez

Tigres y América se disputarán el título del Apertura 2023 y uno de los jugadores claves en esta final será Diego Lainez, quien en el día de medios previo a la final, recordó su pasado con las Águilas; sin embargo, dejó en claro que está feliz con los felinos.

“Tengo una gratitud con el América... No es un secreto, ellos estuvieron en mi formación, también pude levantar un título ahí y les tengo cariño, pero ahora estoy en Tigres, feliz, rodeado de una afición que me ha brindado su apoyo”, aseguró.

¡CON LA ILUSIÓN DE LEVANTAR LA COPA EN EL AZTECA! 🏆🏟️



Diego Lainez sueña con ser campeón otra vez con @TigresOficial 🐯



🎥: @soycristianmoya pic.twitter.com/YVvEjbU0DP — POSTA Deportes (@POSTADeportes) December 14, 2023

Por consecuencia, el atacante mexicano mencionó que será una final especial para él, por lo que desea levantar el título de Liga MX en el Estadio Azteca y darle el bicampeonato a la afición de los Tigres.

“Es especial porque es una oportunidad para darle el título a nuestra gente… Sería algo muy bonito levantar la copa en el Estadio Azteca… Va a ser una final muy bonita, dos de los mejores planteles en México. Una final muy bonita para la gente y muy dura para nosotros, es muy especial para nosotros”, añadió.

En esa misma línea, Diego Lainez reconoció que desde su llegada al club de Nuevo León ha crecido futbolísticamente, por lo que desea continuar así para levantar más títulos en la institución.

“Estoy en un nivel muy bueno, el equipo me ha ayudado a eso. Me han dado la mano en mejorar lo que necesitaba y estoy muy feliz por eso. La afición y mis compañeros me han arropado muy bien, también entender lo que me dice el profe, lo táctico ha sido muy importante”, destacó.

“No le tengo que demostrar nada a nadie, pero voy a mostrar mi mejor versión como futbolista y voy a tratar de darle una alegría a la agente de Tigres que se lo merece. Sería algo muy bonito regalarles este bicampeonato”, sentenció.