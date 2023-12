Atlantis Jr. y Soberano Jr. llevarán su rivalidad al siguiente nivel

Atlantis Jr ya regresó a México después de una gran gira por la tierra del sol naciente, aunque con un nuevo rival, luego de la traición de Soberano Jr tras el World Tag League de NJPW.

La estrella del CMLL se mostró desconcertado por esta traición, aunque recordó las enseñanzas que le dejó este torneo.

Por si no lo viste: “Quiero regresar a pelear por el título de UFC”: Irene Aldana

“Nunca pasó por mi cabeza que Soberano me iba a traicionar y dejamos en claro que la lucha mexicana es de las mejores. Se acaba la amistad porque me quitó la máscara y este viernes en la Arena México nos vamos a encontrar y eso no lo voy a olvidar”.

Por otra parte, el heredero de la Atlántida aseguró que el cambiar de bando no está considerado pues es su personaje quiere ser un ejemplo para los niños y si alguien será su pareja es su padre.

Y es que el heredero de la Atlántida dijo que Soberano Jr quiere una rivalidad contra los Atlantis por lo que no tiene miedo de enfrentarlo y está para cuando quiera.

Atlantis Jr. El heredero de la Atlántida sumó un nuevo triunfo en su carrera I CMLL

Por su parte Soberano, también llamado “el lujo de la lucha libre” habló sobre la lesión de Atlantis y aseguró que él era quien cargó con el equipo.

“Los videos no mienten, lo consideraba mi hermano. Yo hablé con el Junior y le dije que teníamos que sacar la casta en el torneo. Yo quiero ser una leyenda como Mil Máscaras. Yo he tenido clavículas dislocadas y un par de ligamentos rotos y he seguido luchando. El 80 por ciento de las luchas las hacía yo. Yo si fui honesto y tenemos que luchar igual”.

Sostuvo que la envidia no la siente, pues el lleva 8 visitas en Japón y este viernes Atlantis Jr será humillado en un gran cartel. Entre sus proyectos, está una agrupación y, tiene en la mira a Zandokan jr y pide que no mencionen o sugieran nombres, pues el único que dirá a quién o quiénes llamará será solamente Soberano Jr.