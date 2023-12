“Queremos que nuevos jugadores compitan en el proceso mundialista”: Jaime Lozano

La Selección mexicana de futbol tendrá su último partido del año ante Colombia este 16 de diciembre, duelo en el que Jaime Lozano no podrá disponer de la gran mayoría de futbolistas que habitualmente son convocados debido a que no es fecha FIFA.

Sin embargo, a pesar de que muchos consideran este partido como “molero”, o que solo sirve para cumplir con compromisos, para el técnico del Tri será una oportunidad de ver jugadores jóvenes que pueden tener el potencial de sumarse a la competencia interna de cara al Mundial 2026.

“Principalmente darle oportunidad a gente que normalmente no está. Las oportunidades hay que tomarlas, varios de ellos son Sub-23 y otros que han hecho cosas importantes en el semestre”, mencionó en conferencia de prensa.

“Darles a estos jugadores la posibilidad de competir, de engancharse en un ciclo mundialista que yo se los decía, es la primera vez que me toca estar en una Selección, no sé si era una sexta o séptima opción, así que nunca sabes lo que te vas a encontrar. A parte es un rival importante de Conmebol que viene jugando bien, creo que para cerrar el año es un buen partido en un buen escenario y esperamos dar lo mejor de nosotros”, añadió.

En ese sentido el Jimmy destacó la importancia del cambio generacional en el combinado azteca, por lo que espera que varios de los jugadores convocados para este duelo, sigan teniendo minutos en sus equipos y dar pronto el salto a una liga de mayor renombre.

“El cambio generacional es importante, si vemos la lista casi el 50% de jugadores son Sub-23 y eso es lo que se busca. Nunca sabes, los jugadores van a seguir creciendo y espero que varios de ellos puedan tener más minutos y sobre todo brincar a una liga mejor y competir de la mejor manera”, mencionó.

Por consecuencia, Jaime Lozano destacó que este encuentro resulta importante no solo para ver nuevos futbolistas, sino también para mantener números positivos al frente de México.

“Nosotros le estamos dando mucha importancia y seriedad posible al partido. Sabemos que al final la Selección es esto, cuenta cada partido, no hay amistosos. Lo que más importa para la gente y la prensa es el resultado, pero en este partido es más importante ver a qué jugador podemos engancharlo, con quién podemos seguir contando y generar más competencia”, reconoció.

Por último, el técnico del Tri elogió el buen momento que atraviesa Guillermo Martínez, delantero del Puebla y mandó un mensaje a los seleccionados, al asegurar que tendrán más oportunidades en futuras convocatorias.

“Memo hizo un extraordinario torneo y se fue enganchando poco a poco. El físico es una de sus fortalezas y saca ventaja de ellas. Técnicamente es bueno y es un gran rematador. Siempre es bueno tener a un jugador en la Liga MX como Memo, es una buena primera oportunidad par él y para otros”, indicó.

“Primer que confíen en ellos, si están aquí es porque lo merecen. Que la tomen como una gran oportunidad, pero que tampoco piensen que es la última, los vamos a seguir viendo. no soy el tipo de técnico que si no lo hiciste bien a la primera no vuelvo a contar contigo jamás”, sentenció.