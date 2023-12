“He llorado”: César Montes revela frustración por su presente con Almería

César Montes arribó al Almería en el pasado mercado de verano con el objetivo de mantenerse en la Primera División del futbol español, tras el descenso del Espanyol de Barcelona.

Sin embargo, el cambio de aires no ha resultado de la mejor forma para el defensa mexicano, ya que su equipo marcha como sotanero de LaLiga y es el único que no ha ganado en el torneo.

Aunado a ello, el Cachorro no ha tenido el rendimiento esperado, situación que lo ha relegado a ser banca en los últimos partidos e incluso la afición lo ha reventado por su desempeño en el campo.

César Montes solo ha jugado ocho partidos de 16 posibiles con el Almería en LaLiga, la mayoría de ellos ingresando de cambio. Foto: Almería

Por consecuencia, el canterano de Monterrey reconoció en entrevista con Fox Sports que ha llegado hasta las lágrimas ante el mal presente que atraviesa en su club.

“Yo creo que sí (he llorado), porque hay etapas de todo, cuando estás arriba, cuando estás abajo es más difícil. Cuando estás arriba puedes llorar de felicidad, pero abajo, cuando las cosas no te salen, cuando quieres hacer lo mejor posible y trabajas cien por cien y estás en una dinámica en la que las cosas no te salen, seguramente hay frustración y seguramente con mi familia sí (he llorado)”, confesó.

En ese sentido, el zaguero de 26 años reveló que acudió con un especialista para recuperarse en el tema mental, además de que intenta mejorar día con día los errores que ha tenido en el terreno de juego.

“Cuando uno está dispuesto busca todas las alternativas. Desde psicólogo, desde el área de preparación para los partidos, desde al área individual de ver tus cortes individuales en cada partido, entrenamiento, tus áreas de mejora de oportunidad, entonces yo creo que todo eso engloba un poquito para poder afrontar la situación”, sentenció.