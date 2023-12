“Me voy a esforzar por ganarme mi lugar en Mazatlán FC”: Laisha Espinoza

Laisha Espinoza es una futbolista mexicana que se desempeña como volante por derecha y que recibirá la oportunidad de jugar en Primera División con el equipo femenil de Mazatlán FC, tras haber ganado el reality DBUT-FC.

En entrevista exclusiva con Publisport, la jugadora de 20 años nos compartió sobre sus sensaciones después de haber firmado contrato con los Cañoneros, sus inicios en el balompié, así como sus metas a futuro en el futbol profesional.

¿Desde cuándo comenzaste a practicar futbol y quién te heredó la pasión por este deporte?

La pasión me la inculcó mi papá. Desde pequeña quería que me metieran a equipos y creo que fue difícil para él porque recuerdo que no soltaba el balón, pero antes no había equipos femeniles como ahora, era difícil al principio. Tenía que entrar a equipos de hombres y eso preocupaba a mi papá, él no quería que me lastimaran, pero mi mamá lo convenció porque veía lo feliz que estaba y fue ahí cuando accedió. Desde ahí empezó mi ilusión, él fue quien me impulsó y está detrás de este sueño más que nadie.

¿Cómo te sientes después de ser la ganadora de DBUT FC y tener la oportunidad de debutar en Primera División?

La verdad me siento muy feliz, contenta y bendecida por la oportunidad. Ricardo Salinas nos dio una oportunidad a todas esas personas que a lo mejor teníamos esas ilusiones rotas. Dentro de la casa viví muchas cosas buenas y malas, pero fue parte del proceso. Soy fiel creyente de que Dios nos pone donde tenemos que estar y si en algún momento no había tenido la oportunidad, lo hizo por algo. Entendí que anteriormente no era mi momento, fui mejorando muchas cosas y hoy me siento muy capaz y feliz. Estoy consciente de que no va a ser fácil, pero me voy a esforzar para poderme ganar ese lugar y debutar.

Este contrato me pone muy feliz, firmé por un torneo, son seis meses. Espero tener buenas actuaciones para que me renueven. Este es mi primer escalón, creo que voy bien. Quiero trabajar para ganarme un lugar en Mazatlán y luego en Selección, quiero ser un ejemplo para toda la gente que me ve y me ha apoyado, ser reconocida por mis actuaciones y el talento que Dios me dio, es algo con lo que uno nace.

¿Qué tan importante consideras la creación de la Liga Femenil para el desarrollo e mujeres futbolistas?

A mí me da mucho orgullo todo lo que las mujeres estamos logrando, las futuras generaciones van a tener más oportunidades de tener un equipo. Poco a poco se van viendo más equipos y categorías para que ya no sea tan difícil debutar y llegar con un proceso. Me da mucho gusto que nos están dando la importancia que merecemos y estamos logrando grandes cosas. Va a ser un poco más fácil para todas las niñas que tienen la ilusión poder lograrlo.

¿Consideras que debe acortarse la brecha salarial entre hombres deportistas y mujeres?

Creo que vamos avanzando poco a poco, el salario antes era mucho menos de lo que ahora es. Las mujeres estamos avanzando y teniendo nuestro proceso. Sí me parece que debería crecer un poco más, pero eso va a suceder conforme pase el tiempo, conforme las ligas vayan aumentando, la afición nos conozca, los estadios se llenen más y creo que eso nos lo va a dar el tiempo y en algún punto confío en que así será.