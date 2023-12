Cuauhtémoc Blanco arremete contra Nahuel Guzmán: ‘Es un payaso’

La Liga MX tiene un nuevo monarca luego de una serie final llena de emociones e intensidad. Este domingo en el estadio Azteca, América se coronó con su decimocuarta estrella al vencer de forma contundente a Tigres. Así mismo, una situación que llamó mucho la atención fue la actitud de Nahuel Guzmán, arquero de los universitarios, que pasó de héroe a villano por su accionar, mismo que generó duras críticas.

Durante el encuentro el Patón tuvo grandes intervenciones en su marco, pero con el pasar de los minutos su actitud fue manchando su desempeño hasta el grado de salir expulsado y entre abucheos por los asistentes al Coloso de Santa Úrsula.

Esto fue algo que no le gustó para nada a Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista de América, que tras el partido se fue con todo en contra del portero, mencionando que su actitud es en busca de protagonismo y que eso lo hace quedar como un payaso.

“Ni me acuerdo cuál es el nombre del portero. ¿Cómo se llama? Es un payaso, le gusta ser protagonista, se ve mal. Yo voy a defender siempre al americanismo y él a veces se pasa con sus declaraciones”, comentó a los medios presentes en el estadio Azteca.

#LigaMX | "El portero de Tigres es un payaso", sentencia Cuauhtémoc Blanco contra Nahuel Guzmán tras el título de América en el Estadio Azteca



📹@betofloresRG690https://t.co/VdWc0vkene pic.twitter.com/HLx2KaMAx2 — La Afición (@laaficion) December 18, 2023

Guzmán abandonó el juego luego de hacerse acreedor a la doble amarilla por una falta en medio campo sobre Julián Quiñones en un contragolpe que parecía letal en los minutos finales. Su primera amonestación se la ganó con un reclamo airado hacia el silbante tras una decisión que no fue de su agrado.

Para finalizar, podemos destacar sus palabras hacia el delantero André-Pierre Gignac, en donde comenta que a pesar de su gran calidad, lo dicho en contra de Miguel Layún estuvo fuera de lugar. Esto en alusión a su deseo de que el defensor se retirara ‘por la puerta de atrás’.

“Es un gran futbolista, pero no puede ofender a un jugador del América. Yo vi las declaraciones ayer sobre Layún y no me pareció correcto, calladito te ves más bonito”, culminó.