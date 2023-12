EN VIVO: AMLO entrega reconocimientos a ganadores del Premio Nacional de Deportes 2023

Finalmente, se hizo la entrega de reconocimientos del Premio Nacional de Deportes 2023, en donde se destacó el rendimiento de los atletas en el periodo de octubre de 2022 a octubre del presente año. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el encargado de hacer entrega de los reconocimientos y estímulos.

Los ganadores de este galardón fueron votados mediante un jurado calificado en la Conade el pasado mes de octubre y tras ello, fueron siete categorías las que recibieron reconocimiento, mismo que venía acompañado de una medalla de oro y un apoyo monetario.

Los premiados fueron los siguientes:

Deporte no profesional: Alejandra Valencia (tiro con arco) y Carlos Adrián Sansores (taekwondo)

Deporte profesional: Selección Mexicana de Béisbol

Deporte paralímpico: José Arnulfo Castorena (para natación)

Entrenador: Eddy Reynoso (boxeo)

Juez-árbitro: Blanca Cecilia Casale (básquetbol)

Trayectoria destacada en el deporte mexicano: Jorge Luis Martínez (patinaje sobre ruedas)

Fomento, protección o impulso de la práctica de deportes: Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

AMLO, Canelo y Eddy Reynoso Foto: Gobierno de México

En el evento también se hizo presente la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, quien aprovechó para resaltar la importancia del galardón entregado por el presidente y felicitar a los ganadores, destacando su gran trabajo.

“Quisiera hablar del Premio Nacional del Deporte, que es por sí solo el galardón más importante que tiene México, el reconocimiento del presidente de la república. Tenerlo es marcar un hito en la historia como lo mejor y lo más destacado que el deporte nacional, algo que te permite traspasar las fronteras y decir, somos México”, comentó

Por último, el mandatario de México tomó el micrófono para felicitar efusivamente a los presentes y agradecerles por su representación en las distintas disciplinas que vieron actividad este 2023. Así mismo, habló sobre el próximo gran compromiso en París 2024, donde espera que se consigan muchas medallas.

“Amigas y amigos me da gusto participar en esta ceremonia de reconocimiento a los deportistas que representaron a nuestro país en los Juegos Panamericanos de Chile y también a quienes se distinguieron por su buen desempeño en las distintas disciplinas del deporte. Quiero felicitar a los familiares porque, como he dicho, no se hace nada sin el apoyo de la familia... Estamos muy orgullosos por su trabajo y hay que prepararse para las Olimpiadas, seguro que vamos a tener muy buenos resultados. Todavía me va a tocar a mí, así que aquí los voy a recibir para que tengan un homenaje”, finalizó.