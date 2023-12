Veljko Paunovic manda emotiva carta para despedirse de Chivas

Veljko Paunovic terminó su era con las Chivas del Guadalajara tras el Apertura 2023, pero el entrenador serbio rompió el silencio y mandó un mensaje a la afición.

A través de redes sociales, Paunovic agradeció el apoyo por parte de la afición, y lamentó el no poder haber conseguido el título de liga en el Clausura 2023.

“Justos, afición y equipo, competimos en cada partido. Estuvimos muy cerca de levantar esa copa que tanto anhelamos; no se logró, pero una cosa les prometo, he dado todo de mi parte para devolverle a Chivas lo que se merece, que es, alcanzar la gloria mediante un título. Lamentaré el resto de mi vida que esto último se nos escapó, y me siento responsable de eso.

He tratado de empujar a todos en una dirección excelencia para alcanzar los objetivos marcados por nuestra propia historia institucional, y he exigido máximo compromiso con nuestra afición y el club”.

Por otra parte, mandó un mensaje a los jugadores, esto luego de las polémicas que vivieron en el último torneo.

“A los jugadores también, mis auténticos guerreros por haber creído en la idea de juego, y por haberse aplicado al máximo para alcanzar nuestra mejor versión, que creo que los conseguimos varias veces en este tiempo juntos”, señaló.

Querido Rebaño,

No es fácil gestionar el momento de una despedida, y por lo tanto me es muy difícil hacerlo. En el mundo ideal, me hubiera gustado poder darles un abrazo a cada uno de los 40 millones de ChivaHermanos y agradecerles personalmente, y por eso les dedico esta carta. pic.twitter.com/h3MNYJHrdO — VPaunovic (@VPaunovic) December 19, 2023

Por otra parte, Veljko Paunovic le dedicó unas palabras a la directiva de Chivas para agradecerles la oportunidad.

“Como desde que llegué a este grandioso club hasta hoy, no tengo más que palabras de agradecimiento por haber sido parte de Chivas. La semana pasada viajé a Guadalajara y aproveché para darle las gracias a Amaury que siempre estuvo cercano y la familia Vergara junto con Alex Manzo. A Fernando Hierro y su equipo de trabajo, por el apoyo, y por haber confiado para dirigir al equipo”, expresó.

Veljko Paunovic dirigió 44 encuentros con el Rebaño, donde registró 21 triunfos, ocho empates y 15 derrotas