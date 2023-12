“Una vez me dijo, estás arriba de tal delantero”: Santi Giménez exhibe al Tata Martino

Santiago Giménez es hoy en día el mejor futbolista mexicano, pero su ascenso comenzó a mediados de 2022 cuando fichó por el Feyenoord.

El delantero azteca se convirtió en el goleador de la fase de grupos de la Europa League en aquella temporada, pero no fue suficiente para que Gerardo Martino, entonces técnico de la Selección mexicana, lo llevara a Qatar 2022.

Sin embargo, el Bebote rompió el silencio y en entrevista para el programa Hugo Sánchez Presenta recordó que meses antes del Mundial, el Tata le aseguró que, con el buen nivel que llevaba tenía su lugar seguro en el torneo, pero al final no lo incluyó en la lista de 26 jugadores.

“Me acuerdo una vez que me dijo, ‘hoy estás por arriba de tal delantero, hoy estás adentro y depende de ti’, después de esa plática comencé a hacer las cosas bien, pero al final me dejó fuera”, recordó.

Pese a la decisión final del técnico argentino, el Chaquito aseguró que no tiene ningún rencor contra él, sino todo lo contrario.

“No tengo nada contra el Tata, al contrario, estoy agradecido porque me dio la confianza cuando tenía 19 años, me llevó a la mayor, no tengo resentimiento con él”, destacó.

Por último, el ariete del Feyenoord reveló que su decisión de jugar para México en lugar de Argentina, se dio cuando lo convocaron en la Sub-20 de ambas selecciones, prefiriendo al Tri por su simpatía con el país, al cual llegó desde los 2 años.

“En un momento, en la Sub-20, tenía la opción de ir a la Selección de Argentina o a la Selección mexicana Sub-20, ahí tuve que decidir, hice una cosa que creo que fue lo correcto, no voy a pensé en qué me conviene más, en el futuro y simplemente voy a decidir con el corazón. Me pregunté eso en el interior, la realidad es que me siento más mexicano que argentino, llegué a los dos años y toda mi vida fue en México, no me acuerdo de cuándo vivía en Argentina y por eso fue la decisión de ir con México”, sentenció.