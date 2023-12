Thunder Rosa supera su lesión y regresa a los cuadriláteros

La lucha libre internacional tendrá un cierre de año espectacular con el regreso de una de las figuras femeniles, luego de que Thunder Rosa hará su aparición en AEW dentro de las últimas funciones del año.

La tijuanense Thunder Rosa es oficial reapareció el pasado sábado donde la mexicana subió al ring para defender a Abadon de los ataques de Julia Hart y Sky Blue, lo que causó conmoción ya que Thunder, quien es la voz en español de la AEW, abandonó su sitio en el palco de transmisiones para subir al ring y hacer lo que tanto ha esperado desde que fue diagnosticada con una lesión en la espalda que la alejó del ring hace 16 meses.

Luego de lo anterior, el regreso al ring de Thunder Rosa está pactado para la función denominada AEW Collision Holliday Bash, que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de diciembre en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas, donde la ex-campeona mundial femenil de la AEW hará equipo con Abadon para enfrentar a Julia Hart y Sky Blue.

“No es un regreso porque jamás me fui. Siempre he estado aquí rodeada de la gente que me quiere; mi familia, mis amigos, mis fans y mi comunidad. Durante este periodo he estado alejada del ring pero cercana a la gente que me necesita, en las transmisiones de Busted Open, conduciendo AEW Collision, a través de mis redes sociales, en mis canciones, en las firmas de autógrafos, empoderando a las mujeres y promoviendo su salud, fomentando el orgullo de nuestras raíces hispanas en otros países y haciendo equipo con los Houston Texans de la NFL, además de dar charlas en universidades para incentivar el desarrollo personal y profesional y la salud mental de los aficionados”, declaró Thunder Rosa, quien afirma estar lista para su regreso.

Cabe mencionar que Thunder Rosa no está en los cuadriláteros desde agosto del 2022, cuando sufrió una lesión de espalda.