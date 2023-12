“Quiero ser un jugador de renombre en Primera División”: Yostin Valadez

Yostin Valadez es un futbolista mexicano que se desempeña como delantero y que ganó el reality DBUT FC, el cual le dio la oportunidad de fichar por una temporada con Mazatlán FC, donde tendrá el privilegio de jugar en Primera División.

En entrevista exclusiva con Publisport, el jugador oriundo de Tejupilco, Estado de México, platicó sobre sus sensaciones tras firmar con los Cañoneros, así como sus objetivos en mente para poder consolidarse en Primera División.

¿Cómo te sientes después de haber firmado con Mazatlán FC?

Fue complicado procesar todo. Es algo que siempre he soñado, estoy muy contento y agradecido. me siento orgullosos de demostrarme que si puedo. mientras trabaje por ello sé que las cosas se pueden dar. Antes de esto estaba trabajando en un restaurante, vendíamos tortas.

Han sido procesos en los que no se me han dado las cosas, en los que hice pruebas y no se me dio. Esto es el resultado de nunca rendirse, estar bien consciente de que si quieres lo vas a lograr sin importar cuántos años tengas. Debut llegó a mi vida para cambiarla por completo, hace 5 meses no tenía ni idea de que esto iba a pasar, tenía una vida normal de mi casa al trabajo. Esto es un sueño, poder vivir de lo que más me gusta que es el futbol.

¿Esta será tu primera oportunidad a nivel profesional?

Ya había jugado dos años en tercera, después me fui a Leones Negros donde estuve en Segunda División y en una ocasión subí a entrenar con el primer equipo en la Liga de Ascenso. Pero en un equipo de Primera División sí va a ser la primera vez, voy a tener que poner mucho de mi parte para adaptarme lo más rápido posible. Voy a trabajar para ganarme la confianza de los jugadores lo más pronto posible.

¿Cuáles consideras que serán las claves para mantenerte en Primera División?

Creo que principalmente los números. Voy muy metalizado en trabajar extra, porque sinceramente sé que los demás están por encima de mí, de ahí sé que voy a trabajar y espero hacer una gran temporada para ponerme a su ritmo de juego, técnicamente sé que sí puedo competir, sería más competir en lo físico. Si se puede renovar con Mazatlán estaría encantadísimo de hacer una carrera y ser un jugador de renombre en Primera división. Ya gané el reality, pero lo que sigue es mantenerse y eso es a base de trabajo.

¿Cuál es el máximo sueño al que aspiras como futbolista profesional?

Para los sueños nunca hay que tener un techo. Mi primer paso es trabajar bien y ganarme la confianza del cuerpo técnico para ganarme la titularidad en Mazatlán. Después si llego a ser titular y llegan los llamados en Selección, será a base de trabajo. Me he imaginado escuchando el himno de la Champions o incluso jugando algún Mundial, ahora veo que eso es posible y seguiré trabajando para que se haga realidad.