“A mí nunca me han impuesto jugadores”: Jaime Lozano sobre sus convocatorias

La Selección mexicana siempre es objeto de críticas y de suposiciones, el entrenador en turno tiene que lidiar con los comentarios de cada convocatoria que presenta, pues todos llevamos un técnico dentro y creemos saber cuales son los mejores elementos para el equipo.

Jaime Lozano enfrenta estos retos, escuchando que “le imponen jugadores” desde que asumió el banquillo del Tricolor tras ganar la Copa Oro.

“He escuchado que imponen jugadores y que...nadie, nadie. A mí nunca, porque el día que me hagan eso me tengo que hacer a un lado. No sé si antes, pero a mí nunca”, expresó el estratega mexicano para Fox Sports.

Asimismo, dio a conocer el proceso de selección de jugadores para el Tri, eligiendo de acuerdo al momento futbolístico que pasan.

“Trato de ir por el momento (al elegir jugadores) y pensando un poco en lo que hizo Argentina que fue el campeón, creo que Scaloni empezó por los nombres, pero se fue dando cuenta que tenía que meter al que mejor estaba”, declaró Lozano Espín.

Por último, afirmó que sigue el modelo del técnico campeón del mundo, Lionel Scaloni, con la Selección argentina.

“Mac Allister o Enzo tuvieron minutos y eran jóvenes que de inicio no estaban. La Selección es eso, tienes que aprovechar el momento que vive un jugador en su club y valoro mucho eso”, finalizó.

Jaime Lozano cerró el año con una derrota contra Colombia, aunque no contó con equipo titular y está clasificado al Final Four de la CONCACAF Nations League.