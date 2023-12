“No había dinero ni para refuerzos de Expansión”: Rafa Puente Jr. estalla contra Pumas

La etapa de Rafael Puente Jr. en Pumas fue una de las peores del club en los últimos años, ya que en 13 partidos dirigidos en el Clausura 2023 dejó un saldo de tres victorias, dos empates y ocho derrotas.

Estos resultados desencadenaron en su salida del club en marzo de 2023 y Antonio Mohamed arribó al banquillo con el objetivo de regresar a los auriazules a los primeros puestos.

Para cumplir con esta meta, Pumas le abrió la chequera al Turco para reforzarse con seis jugadores en el pasado verano.

Dicha situación, provocó el enojo de Rafa Puente Jr., que durante el programa Línea de 4 de TUDN lamentó que el club universitario no le diera el mismo presupuesto que al timonel argentino, asegurando que en su gestión no había dinero ni para traer refuerzos de la Liga de Expansión.

“Lo digo con toda franqueza y tal cual fue, en Pumas no hubo manera de que me trajeran un refuerzo de la Liga de Expansión porque no había presupuesto, deciden prescindir del proyecto cortarlo”, mencionó.

En esa misma línea, el ahora analista explicó que las nuevas incorporaciones influyeron para que los felinos regresaran a una Liguilla del futbol mexicano, dando a entender que si a él le hubieran permitido el mismo presupuesto, su etapa habría sido diferente.

“Llega Mohamed, digo no es su culpa. No había un peso y de repente, Lisandro Magallán, Nathan Silva, Rodrigo López, Robert Ergas, Christian Tabó y el Toro Fernández. Perdón, pero aquí, en China, Alemania y Rusia, un plantel con seis incorporaciones cambia por completo, porque además de esos seis, cinco son titulares indiscutibles”, sentenció.