“Abriré las puertas a algún equipo interesado”: Miguel Layún anuncia que no se retirará

Luego de conquistar el título de Liga MX número 14 con América, Miguel Layún sorprendió a todos sus seguidores al informar que no se retirará del futbol.

Fue mediante un video subido en redes sociales donde el campeón del Apertura 2023 explicó que después de haberlo analizado, decidió mantenerse activo en las canchas, por lo que esperará ofertas.

“Han sido días muy complicados desde que terminó el torneo porque me hace mucha felicidad por un lado, pero tristeza por el otro de que se termina el futbol”, comienza diciendo.

“Me he sentido incompleto y para no hacer más largo el video, he hablado con Ana (su esposa) y tomé la decisión que no me voy a retirar. Voy a abrir las puertas, si hay algún equipo que esté interesado, adelante. vuelvo al futbol, así que nos vemos pronto en las canchas”, sentenció.

Las reacciones en torno a la publicación no se hicieron esperar y la gran mayoría interpretó que se trata de una broma del jugador por el Día de los Inocentes, ya que tras ser campeón con las Águilas, dejó en claro que ya no volvería a jugar profesionalmente.

Es importante mencionar que a lo largo de su carrera, Miguel Layún ganó cuatro títulos de Liga MX: tres con América y uno con Monterrey. Todos estos trofeos los conquistó en el Estadio Azteca.