“Es de los más sobrevalorados en la Liga MX”: Tito Villa estalla contra Alexis Vega

Alexis Vega no entra en planes de Chivas para el Clausura 2024 ante las constantes indisciplinas en las que se ha visto involucrado, por lo que todo indica que fichará con Cruz Azul.

Dicha situación ha generado opiniones divididas, pues mientras unos se ilusionan con la llegada del atacante mexicano, otros consideran que no debería arribar a La Noria, como es el caso de Emanuel Villa.

Alexis Vega no entra en planes de Chivas. (Refugio Ruiz/Refugio Ruiz)

Fue durante el programa Caliente TV, donde el Tito estalló ante la posibilidad de que el Gru vista los colores celestes, pues considera que es de los jugadores más sobrevalorados del futbol mexicano.

“Es uno de los futbolistas más sobrevalorados que tiene la Liga MX y soy sincero con lo que digo. Es un buen futbolista, tiene condiciones, de eso no hay duda. Me gustaría que él pudiera transferir al terreno de juego todo ese peligro que genera”, mencionó.

En ese sentido el exjugador de la Máquina espera que, de concretarse el pase, Vega recupere su nivel futbolístico y no induzca a sus compañeros a cometer indisciplinas, específicamente a Uriel Antuna.

“Yo entiendo que la apuesta sea el poder recuperarlo porque hace rato que lo quieren recuperar y ojalá pueda. Si es que llega ojalá pueda Anselmi, Iván Alonso, lo único que pido es que no me contagie a Antuna en las indisciplinas. Que no llegue a mover el avispero”, sentenció.