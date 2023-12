Piloto de McLaren se disculpa con Lance Stroll por dar ‘like’ a insultos

La piloto de la Academia de Fórmula 1 de McLaren, Bianca Bustamante, dio ‘me gusta’ a una serie de tuits de usuarios que criticaban duramente a Lance Stroll de Aston Martin, pero uno de ellos incluso llamaba al piloto canadiense “autista”, lo que provocó múltiples críticas sobre la piloto filipina.

Bustamante, de 18 años, se disculpó por haber estás estas reacciones en la plataforma social, “Sinceramente, pido disculpas, asumo mi culpa al haber dado me gusta a un inapropiado tweet, no puedo creer a toda la gente que le he hecho daño. Estaba haciendo scroll y de forma accidental, le he dado me gusta a un tweet, y nada más darme cuenta, he quitado el like”, publicó la piloto.

La piloto señaló que dio ‘me gusta’ accidentalmente a los tuits en contra de Stroll, y se dijo apenada pues eso va en contra de sus valores y educación, pues su hermano sufre de esta misma enfermedad.

“Como una persona que ha crecido con un hermano teniendo autismo, entiendo por completo, todos los desafíos que se enfrenta alguien con esa enfermedad. Nunca en un millón de años apoyaría el capacitismo a ningún nivel, ni tampoco un tweet capacitista contra otro piloto. Me tomo el tema del autismo muy seria y personalmente”, explicó Bustamante en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, ni el piloto o su escudería; así como McLaren han declarado alguna postura, comentario o sanción al respecto.