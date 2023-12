Rayados amarra llegada de Brandon Vázquez proveniente de la MLS

La búsqueda de Rayados por un delantero parece que llegó a su fin y todo indica a que el jugador México-Americano, Brandon Vázquez será nuevo refuerzo de la pandilla al llegar a un acuerdo con el club albiazul.

De acuerdo con información de Multimedios Deportes, el jugador ya dio el sí para llegar a la Sultana del Norte, llegando a un acuerdo económico, aunque solo falta la firma del contrato para hacerse oficial el fichaje.

Una de las ventajas para Rayados es que el delantero de 25 años no ocuparía plaza de extranjero, ya que también cuenta con nacionalidad mexicana, aunque a nivel selección, se decantó por representar a Estados Unidos.

Es importante mencionar que, de concretarse el fichaje, esta sería la primera experiencia de Brandon Vázquez en la Liga MX, tras su paso por Cincinnati y Atlanta United.

Al no contar como jugador extranjero el Monterrey no tiene problema por si en dado caso no se deshace de alguno de sus delanteros, por lo que sería cuestión de horas para que se anuncie el fichaje.