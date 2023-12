Volador Jr. y Stephanie Vaquer cierran el 2023 con espectaculares triunfos

La Arena México cerró el año de manera brillante luego de que Volador Jr. y Stephanie Vaquer terminaron triunfando en esta función.

¡Que grandes recuerdos! Volador Jr. y Andrade El Ídolo sostuvieron un duelo que nos regaló un capítulo más de una intensa rivalidad que está grabada con letras de oro en la historia del #CMLL.



📸 https://t.co/0Ijz8kSTbc #CMLL #LuchaLibre #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/0piJptUq0F — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 30, 2023

En la lucha estelar, Volador Jr. se enfrentó a Andrade el Ídolo en un mano a mano que puso a la afición al borde del asiento. Recordando sus mejores años de su rivalidad, ambos contrincantes se dieron con todo dentro y fuera del ring.

Pero el Depredador del aire terminó con el triunfo con un Canadian Destroyer sobre el Ídolo. Tras la lucha, Andrade y Volador se estrecharon la mano en señal de respeto. Mientras que en una de las luchas especiales, la chilena Stephanie Vaquer venció a Jarochita por el campeonato mundial femenil del CMLL.

La lucha comenzó con un llaveo de ambas para comenzar la lucha, donde Vaquer comenzó con la ventaja gracias a su experiencia en MMA. Con una retadora aguerrida, la chilena sacó algunas armas del arsenal como el lance hacia afuera desde la tercera cuerda y la llave a la cabeza con las piernas.

#ViernesEspectacularCMLL | ¡Una menos en la lista! Stephanie Vaquer logra retener su Campeonato Mundial Femenil del CMLL en una aguerrida batalla ante La Jarochita.



📺 EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U pic.twitter.com/dc1yk6uBch — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 30, 2023

Pero Jarochita vendió cara la derrota al conectar patadas a la cabeza de Vaquer e incluso revertir un lance en la pasarela, pero al final la campeona logró conseguir la victoria. Luego de romper un par de conteos, la chilena aplicó un castigo al cuello de la Indomable para sellar el triunfo.

Con esto, Stephanie Vaquer consiguió la tercera defensa del título en el año, y se mostró feliz de este triunfo. “Jarochita es una gran rival como todas las luchadoras en el Consejo y fue una gran lucha. Ahora me siento horada y agradecida por toda la gente que me ha apoyado y ahora va a ser imposible que me arrebaten el cinturón”, aseguró a la prensa.

Dentro de la función, Místico, Máscara Dorada y Titán vencieron a Los Infernales (Euforia, Mephisto y Averno).