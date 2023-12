Franz Beckenbauer preocupa en Alemania por delicado estado de salud

Franz Beckenbauer es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, pues su entrega y elegancia en la década de los 70s lo hicieron ganador de dos balones de oro.

Con motivo de rendir homenaje en su carrera, se publicará el documental Beckenbauer en Alemania, en el se desveló el delicado estado de salud del presidente honorario del Bayern Munich.

“Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante”, declaró su hermano Walter para el diario alemán Spiegel.

Asimismo, mencionó que Franz sufre un deterioro significativo que afecta su memoria y no muestra mejoría alguna.

Walter Beckenbauer, hermano de Franz Beckenbauer, señaló en 'ARD' que el 'Kaiser' atraviesa un delicado momento de salud.



🗣 "Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante". pic.twitter.com/yKgWRrqJUl — locoxelfutbolGT (@LocoxelFutbol_) December 31, 2023

Franz Beckenbauer es de los futbolistas que fueron campeones del mundo como jugadores y entrenadores.