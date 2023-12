“Jugar en Pachuca es una de las mejores decisiones de mi vida”: Jenni Hermoso

Luego de una larga espera, Jenni Hermoso revela su salida de Pachuca para buscar un nuevo reto en su carrera futbolística. 18 meses fue los que duro la aventura de la campeona del mundo en la Bella Airosa y tras un emotivo video de despedida, la futbolista rompe el silencio y comparte un lindo mensaje sobre su adiós al equipo.

TE RECOMENDAMOS: Pachuca despide a Jenni Hermoso con emotivo video

Tras pocas horas de haberse anunciado la desvinculación del equipo y la jugadora, la futbolista usó sus redes sociales para despedirse y recordar con cariño su breve paso por Pachuca, con quienes logró hacerse referente gracias a su destacado juego.

“Una de las mejores decisiones que tomé en vida. Me faltarían palabras para describir estos 18 meses, para agradeceros todo lo que habéis hecho por mí desde el primer día que llegué. Gracias a todas mis compañeras, que muchas serán mis amigas para siempre. Gracias al cuerpo técnico, staff y directiva que siempre me hizo sentir como en casa. Especial agradecimiento a Armando, Jesús y sobre todo a Martín por creer en mí e invitarme a vivir este proyecto. Gracias a vosotros y a la comunidad que habéis construido hoy estoy enamorada de este maravilloso país. Llevaré con mucho orgullo haber sido campeona del mundo mientras vestía la camiseta de Pachuca. A todos los fans y a la familia tuza, mi mayor admiración. Me llevo muchísimos recuerdos que siempre estarán conmigo”, se puede leer en la publicación.

Una de las mejores decisiones que tomé en vida.

Me faltarían palabras para describir estos 18 meses, para agradeceros todo lo que habéis hecho por mí desde el primer día que llegué.

Gracias a todas mis compañeras, que muchas serán mis amigas para siempre.

Gracias al cuerpo… pic.twitter.com/AtR2fiUzMo — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) December 31, 2023

Hermoso sigue sin tener definido su futuro, ya que aún se encuentra analizando propuestas de diversos equipos. Muchos rumores apuntan a que le habría seducido la oferta de Tigres y en próximos días se haría oficial su llegada al equipo como refuerzo bomba para siguiente temporada.

Con Pachuca, Hermoso dejó un registro de 29 goles y 10 asistencias en 41 encuentros disputados. Su llegada fue en 2022, teniendo la oportunidad de defender esa camiseta tres torneos.