“Es una basura”: Chávez Jr. estalla contra su padre

Julio César Chávez Jr. volvió a encender las redes sociales después de unas polémicas declaraciones en contra de su padre, a quien tachó de “basura”.

Te interesa: La razón por la que Alexis Vega se niega a firmar con Cruz Azul

Fue durante un en vivo en su cuenta de Instagram donde el boxeador de 37 años volvió a arremeter contra la leyenda del boxeo mexicano, acusándolo de quererle hacer daño.

“Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo que es eso sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca”, mencionó.

“Mi mamá. Mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos, está traumada, ya no puede hacer nada, quedó para toda la vida dañada por él, por eso me está dañando a mi, pinche abusón”, añadió.

En ese sentido, el hijo de la leyenda compartió que buscará poner una orden de restricción en contra de su padre.

“Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos”, sentenció.

Es importante mencionar que recientemente, el propio Julio César Chávez lamentó no poder ayudar a su hijo a superar el tema de adicción, ya que actualmente vive en Estados Unidos y debido a las leyes de aquel país, es imposible que pueda ir por él para ingresarlo a una clínica de rehabilitación.

“Respecto a mi hijo Julio, la verdad sigue ofendiendo a su esposa y a mí, y todas las pendejadas que dice. Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo. Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes, y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro”, mencionó.