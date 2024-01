Miguel Layún oficializa su retiro con emotivo mensaje hacia el América

La historia llega a su fin. Luego de una icónica carrera en el futbol, Miguel Layún termina su paso por las canchas dejando como último mensaje unas emotivas palabras en las que agradece al Club América por la oportunidad de haber vivido una historia de ensueño en sus filas.

Fue mediante redes sociales que América despidió y agradeció a Miguel Layún luego de la finalización oficial del contrato. “él es Miguel Layún... ¡Muchas gracias, capitán!”, se puede leer en la publicación, misma a la que respondió el propio exfutbolista con un lindo mensaje en donde señala su orgullo por vestir la camiseta azulcrema y lo que sigue en su camino.

“Hoy oficialmente termina mi carrera. Este es uno de esos mensajes que se sienten. Comienza mi nuevo camino fuera de las canchas y no quería guardarme estas palabras: Gracias América, por tanto, a cada uno de ustedes por el cariño recibido, de la manera que me lo hayas expresado, todos sin excepciones me ayudaron a cumplir cada uno de mis sueños y no tengo palabras para agradecerles el impulso que me dieron”, mencionó.

De igual manera, el exSeleccionado Nacional aprovechó el espacio para hablar sobre su futuro y nuevamente dejar en claro su amor por el escudo de las Águilas, mismo al cual le será fiel siempre.

“Los echaré de menos, pero prometo que intentaré hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar al fútbol desde otro lugar, tal vez alguno que tenga mayor impacto y efecto. ¡Los quiero y siempre estarán en mi corazón!”, finalizó.

Layún cerró su camino como profesional levantando la decimocuarta estrella de América. Ahora, el mexicano apunta a una nueva etapa en donde estará al frente del proyecto de la Kings League Américas, famosa liga de futbol siete por streaming.