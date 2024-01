Necaxa Femenil presenta a su nuevo entrenador para el Clausura 2024, ¿quién es?

Luego de la renuncia de Jorge Gómez por denuncia de acoso sexual, Necaxa Femenil presentó a su nuevo entrenador para el Clausura 2024.

Te interesa: América busca reforzarse con campeón del mundo en Qatar 2022

Mediante redes sociales, las Centellas le dieron la bienvenida a Miguel Ramírez Salas, mejor conocido como “Perla”, a quien le desearon éxito en esta nueva etapa.

¿Quién es Miguel Ramírez?

El nuevo timonel de Necaxa Femenil es originario de Aguascalientes, donde ha destacado por ser un formador de jugadores para la institución desde el 2010.

“A lo largo de su trayectoria, Miguel ha tenido la oportunidad de participar en el banquillo en diversas categorías de fuerzas básicas, incluyendo Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 18, Sub 20, Segunda División, Sub 23 y Centellas, donde dejó su huella como el primer entrenador del equipo femenil en un torneo de liga oficial”, se lee en el comunicado.

Ahora, “Perla” Ramírez tiene la consigna de volver a Necaxa un equipo protagonista en la Liga MX Femenil, donde buscará calificar al equipo a la Liguilla por primera vez en su historia.

Es importante mencionar que en semanas recientes el club se vio envuelto en la polémica debido a que Rosa Hernández, exauxiliar técnica del equipo, denunció a Jorge Gómez de maltrato laboral.

Pese a que el entonces técnico de las Centellas negó las acusaciones en su contra, terminó por dejar el cargo como entrenador el pasado 22 de diciembre.

Miguel Ramírez debutará como técnico de Necaxa el próximo sábado 6 de enero cuando el equipo visite La Noria para medirse a Cruz Azul en la primera jornada del Clausura 2024.