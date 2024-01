‘Quiero dejar un legado en el boxeo’: Gallo Estrada

El boxeo mexicano está a la espera de uno de sus grandes representantes, luego de que Juan Francisco Gallo Estrada está muy cerca de regresar a los encordados para volver a recobrar sus viejas glorias.

El Gallo Estrada platicó con Publimetro acerca de su retorno tras un año de inactividad, en busca de reconquistar la división de los pesos supergallos y después tener una posible trilogía en contra de Carlos Cuadras, con quien ha protagonizado dos guerras.

¿Cómo prepararte para el 2024?

— En enero estaré de regreso a la Ciudad de México y a la altura para seguir con la preparación de cara a una posible pelea en febrero.

Con figuras como Román González y Carlos Cuadras ¿Continúan peleando por buscar que la bolsa de 1 millón de dólares sea lo mínimo por pelea?

Nosotros ya vamos para afuera, pero de mi parte quiero dejar un legado. Desgraciadamente los promotores no respetan las peleas que damos, a pesar de que la gente le gusta lo que hacemos, y no nos pagan lo que merecemos por qué somos pesos chicos, aunque damos mejores peleas que muchos pesos grandes. Esto no es tanto por mí, que ya tengo cinco campeonatos mundiales en dos categorías, quiero dejar ese legado de que los pesos chicos puedan ganar lo que en realidad merecen.

¿Cómo te piensas adaptar a la nueva división en los pesos gallos?

—Yo debuté en peso gallo, y después de 15 peleas, cuando las peleas se pusieron más duras, bajé a peso supermosca y luego a mosca, donde conseguí el título y como me sentía muy fuerte en mosca, realicé seis defensas, y de ahí subí a peso supermosca. Mi peso ideal es el gallo, pero depende el rival y ver el tema de la pegada con pesos más grandes, pero vamos avanzando.

¿Cuál es el plan para el 2024?

— Quiero regresar en el mes de febrero, aún no tengo un rival, o una fecha establecida, pero después de que se cayó la pelea del mes de diciembre, quiero ahora volver a peso gallo, ya sea por un título plata o interino y después de eso, buscar unificar en peso supergallo.

¿Cuál es la posibilidad de enfrentarse a Carlos Cuadras en 2024 por el campeonato?

— Él se ganó la oportunidad, es el campeón interino, pero puede ser que después de febrero, e incluso, no lo descarto para que sea mi pelea de regreso, pero se puede hacer la pelea. Yo hablé con mi promotor y máximo, quiero que mi regreso sea en marzo, porque nos afecta en lo deportivo y en lo económico. Estamos haciendo un plan de cuatro peleas para el año que viene.

¿Cómo te ha servido el tiempo inactivo para la recuperación de tus manos?

—Me siento muy bien, yo peleé con el Chocolate González y duré seis o siete meses en pausa, donde nació mi bebé y esos siete meses me sirvieron para enfocarme y regresar a los entrenamientos, dándole al sparring. Desgraciadamente, en las peleas, al ser guantes más chicos, uno se lastima las manos, yo me he lastimado en las últimas peleas, pero ahora me encuentro muy bien.

¿Dónde planeas realizar esta pelea de regreso?

—Lo más probable es que la pelea sea en la Ciudad de México o en Hermosillo, Sonora, pero me encantaría que sea en territorio nacional.

¿Qué mensaje le mandas a Carlos Cuadras de cara al reto que te lanzó?

—Él sabe que no hablo mucho en las cámaras, pero en el ring es otra cosa, ya lo vencí dos veces y sin duda, él tiene la oportunidad para una gran pelea, ahora toca esperar lo que digan los promotores.

¿Qué sería diferente en esta pelea tras dos contiendas?

—Sería algo muy parecido a lo que vimos en la última pelea, donde la perseverancia y las ganas de seguir siendo campeón van a seguir ahí. Ni Cuadras, ni ningún peleador me va a quitar lo que yo tengo. Sin duda va a ser una gran pelea, pero no creo que Cuadras me gane por que acabo de tener tres hijos, y eso es motivación.