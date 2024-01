“Quiero a alguien más, no estoy conforme con los refuerzos”: Fernando Ortiz

Fernando Ortiz, técnico de Rayados de Monterrey, reveló que no está conforme con los fichajes de Jorge “Corcho” Rodríguez y Brandon Vázquez, todo esto al asegurar que quiere alguien más de incorporación en la plantilla.

Ortiz, de manera directa o indirecta, le exigió a la actual directiva del Monterrey un refuerzo más en este mercado invernal, siendo esto para terminar redondear una plantilla que para él aún no está completa.

“Quiero a alguien más, no estoy conforme con solo estos dos (refuerzos), buscamos a alguien más todavía”, aseveró Ortiz

El Tano también valoró los fichajes de Rodríguez y Vázquez, pero dijo que no tienen ganado todavía un lugar en el 11 titular de este Monterrey.

“Tanto Jorge (Corcho Rodríguez) como Brandon (Vázquez) saben al club que vienen y la competencia interna que van a tener para estar en un 11″, afirmó el ‘Tano’.

A su vez, Fernando Ortiz no rehuyó a la responsabilidad de afirmar que los Rayados están obligados a ser campeones del futbol mexicano en el próximo Torneo Clausura 2024.

“Tenemos que mejorar lo que hicimos el año pasado y ser campeones, no hay más, esa es la exigencia en este club, pero no me siento presionado (por tener que conseguirlo), mencionó.