¿Qué necesitan los equipos de la NFL para avanzar a playoffs?

La NFL culmina una temporada más, llena de emociones y con grandes actuaciones, pero aún no todo está definido de cara a los playoffs rumbo al SuperBowl LVIII en Las Vegas.

Con nueve equipos clasificados, aún quedan hay equipos que buscan asegurar la postemporada en el último encuentro, como alguno de los comodines en cada división, por lo que los últimos encuentros estarán al rojo vivo.

En primera instancia, los equipos clasificados a la postemporada son:

Conferencia Americana

Miami Dolphins (11-5)

Kansas City Chiefs (10-6)

Baltimore Ravens (13-3) - Asegura el 1er sembrado en la Conferencia

Cleveland Browns (11-5)

Conferencia Nacional

Dallas Cowboys (11-5)

Philadelphia Eagles (11-5)

San Francisco 49ers (12-4) - Asegura el 1er sembrado en la Conferencia

LA Rams (9-7)

Detroit Lions (11-5)

San Francisco 49ers San Francisco es uno de los contendientes (Greg Fiume/Getty Images)

Con esta situación, aún hay equipos en la pelea por los últimos boletos como comodines en cada división.

En la conferencia americana, Buffalo Bills (10-6), Pittsburgh Steelers (9-7), Jacksonville Jaguars (9-7), Colts (9-7) y Texans (9-7).

Bills podría arrebatarle la división a Miami si gana en la última semana, o en su caso, si pierde, esperar las derrotas de Steelers y Jacksonville para avanzar a playoffs.

En esa instancia, Jacksonville puede asegurar su división si vence a Titans en duelo divisional, o con una derrota de Steelers, Denver y si Texans y Colts no empatan.

Steelers deberán vencer a Baltimore y esperar que Jacksonville y Bills caigan en sus respectivos encuentros.

Houston podrá asegurar su pase si vence a Colts e incluso obtendrá la división con un triunfo y una derrota de Jacksonville. Mientras que Colts se encuentra en la misma situación.

Mientras que, en la conferencia nacional, los Green Bay Packers (8-8), Seattle Seahawks (8-8), Tampa Bay Buccaneers (8-8), New Orleans Saints (8-8), Minnesota Vikings (7-9) y Atlanta Falcons (7-9) están en la pelea.

Green Bay deberá obtener el triunfo ante Chicago o en caso de caer, la combinación de derrotas de New Orleans o Tampa Bay, junto a Seahawks y Minnesota.

Mientras que los Vikings aún aspiran a su pase en caso de ganar a Detroit, y que Green Bay, Seahawks y New Orleans o Tampa Bay caigan en sus partidos.

Seattle deberá vencer a Arizona y esperar la derrota de Green Bay para meterse como uno de los mejores sembrados.

New Orleans deberá vencer a Atlanta y que Buccaneers caigan, o que Green Bay y Seattle caigan en sus respectivos encuentros.

Cabe recordar que el primer clasificado de cada Conferencia avanza directamente a la Ronda Divisional. En la Ronda de Comodines se enfrentan el 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.