Fiscalía acusa a Wander Franco de explotación sexual y lavado de dinero

Una fiscalía dominicana acusó el miércoles a Wander Franco de explotación sexual comercial y lavado de dinero, tras las versiones de que el campocorto de los Rays de Tampa Bay sostuvo una relación con una menor de edad cuya madre enfrenta ahora los mismos cargos.

Los fiscales solicitaron que un juez fije una fianza de 86.000 dólares a Franco, le prohíba abandonar la República Dominicana y ordene que permanezca bajo arresto domiciliario. Notaron que los cargos de lavado de activos se derivan de las acusaciones en el sentido de que Franco entregó pagos a la madre de la menor.

Por si no lo viste: Juegos Panamericanos retiran sede a Colombia por incumplimiento

No había más detalles disponibles en lo inmediato sobre el caso.

Los fiscales pidieron también que un juez prohíba que la madre de la menor salga del país y la ponga en arresto domiciliario.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público indicó que las medidas solicitadas buscan garantizar la integridad del proceso.

También el miércoles, los fiscales entregaron evidencias a un juez que se pronunciaría pronto sobre el futuro de Franco.

La fiscal Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), depositó en el Distrito Judicial de Puerto Plata una caja de pruebas y documentos con los que pretende se le imponga una medida de coerción al pelotero suspendido.

Diná Llaverías había citado a Franco el 28 de diciembre a sus oficinas en Santo Domingo, pero el deportista no asistió. La fiscal depositó junto a la su homóloga de Puerto Plata, Luisa Marmolejos, las evidencias preliminares que un juez deberá evaluar el viernes.

Franco se encuentra detenido desde el lunes en el Palacio de Justicia de la norteña provincia de Puerto Plata, tras haberse presentado junto a sus abogados para un interrogatorio.

Wander Franco ARCHIVO - El dominicano Wander Franco, de los Rays de Tampa Bay, calienta antes de un juego de pretemporada, el martes 28 de febrero de 2023, en Kissimmee, Florida (AP Foto/Phelan M. Ebenhack, archivo) (Phelan M. Ebenhack/AP)

Las fiscales depositaron los documentos en la oficina del tribunal al mediodía del miércoles, sin emitir comentarios a la prensa.

Previamente, el abogado de Franco, Teodosio Jáquez Encarnación, no quiso dar opiniones a la prensa tras ser abordado en las oficinas donde su cliente se encuentra detenido.

“Bien, él se siente bien”, dijo Jáquez Encarnación a la prensa.

The Associated Press ha estado intentando comunicarse con los abogados de Franco para obtener más detalles sobre el caso, pero no ha sido posible.

El juez decidirá entre poner en libertad bajo fianza a Franco el viernes, arrestarlo temporalmente, imponerle impedimento de salida del país o presentación periódica, hasta que concluya la investigación o un juicio.