“América es el club más grande que hay”: Chicote Calderón

América sorprendió a todos sus seguidores después de anunciar el fichaje de Cristian Calderón, quien llegó directamente de Chivas al no entrar en planes.

Sin embargo, pese a la polémica que se ha generado en torno a su llegada, el Chicote dejó atrás su pasado en el Rebaño y aseguró que buscará ganarse el cariño de la afición a base de buenas actuaciones.

“Es un reto y un privilegio estar aquí. Llegar a sumar al plantel y ojalá se nos de el bicampeonato, ser campeones de Concacaf, Leagues Cup. Mucho se habla de mi llegada, pero prefiero demostrar en el campo”, mencionó en entrevista para el club.

En ese sentido, el Chicote Calderón mandó un mensaje contundente al asegurar que América es el club más grande.

“Quizás es muy temprano, poco a poco iré hablando más, pero creo que este club es lo más grande que hay. Mucha gente no quería que yo llegara, pero estoy aquí para demostrar y ganarme el respeto y cariño de la gente dentro del campo”, añadió.

Por último, el defensa mexicano reveló cómo se dio su llegada a las Águilas y se mostró entusiasmado por este nuevo reto en su carrera.

“Cuando me lo plantean me gustó la idea. Me dijeron ‘es una apuesta por ti’. Yo dije ‘es un reto, lo tengo que tomar y asumir como se debe’. Sí me alegré muchísimo, te hace sentir que puede lograr muchas cosas. Estoy aquí para demostrar, es un reto importante, que día a día voy a trabajar para mejorar y ganarme un lugar en el equipo”, sentenció.