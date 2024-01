Investigan presunta presión para que Messi ganara el Balón de Oro 2021

El PSG está bajo investigación judicial por presunta presión para que Lionel Messi ganara el Balón de Oro 2021; según información de medios franceses, la directiva del club parisino, liderada por Nasser Al-Khelaïfi, habría dado obsequios y viajes con todo pagado a Pascal Ferré, exeditor general de France Football, publicación que organiza los premios.

Ferré estuvo en dicho puesto hasta hace un año, cuando lo dejó para convertirse en integrante del departamento de comunicación del París Saint-Germain, lo que incrementa las especulaciones.

La entrega del Balón de Oro 2021 tuvo su dosis de polémica, pues Messi ganó su séptimo galardón en París con el 22 por ciento de los votos de la prensa especializada, en una cerrada elección donde superó apenas por un punto porcentual al delantero polaco del Bayern Munich, Robert Lewandowski.

messi-balon-de-oro.jpeg

Durante su discurso de agradecimiento, Messi elogió al exjugador bávaro, afirmando que debió haber ganado un año antes, cuando la gala fue suspendida por la pandemia de Covid-19. El artillero, que por su parte se impuso en el The Best de aquel año, no pareció muy feliz con las palabras de Messi, y días más tarde recriminó en una entrevista que no su discurso no fue sincero, pues no votó por él en los reconocimientos de la FIFA de ese año, premios donde además de prensa, también participan capitanes y DT’s de selecciones nacionales.

El PSG negó las acusaciones, pero la investigación judicial continúa en curso, si se llega a demostrar que el club parisino ejerció presión para que Messi ganara el Balón de Oro, podría perder el galardón y enfrentar sanciones.