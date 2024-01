Rafael Nadal no jugará el Australian Open por lesión

El Australian Open pierde a su primera estrella para la edición 2024, después de que Rafael Nadal confirmó su baja por una nueva lesión.

Luego de la derrota ante el australiano Jordan Thompson el pasado 5 de enero, el tenista español informó que sufrió de una lesión similar “a la del año pasado”, por lo que no podrá asistir al primer Grand Slam del año.

“Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que, como saben, me preocupó. Una vez que llegué a Melbourne he tenido la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un micro desgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso son buenas noticias”, informó en su cuenta de Instagram.

Aunque también informó que, afortunadamente, no se trataba del mismo músculo afectado que lo llevó a una cirugía en enero del 2023 y que lo dejó fuera de las canchas por todo el año.

“Ahora mismo no estoy listo para competir al máximo nivel de exigencia en partidos a cinco sets. Por lo tanto, vuelvo a España para ver a mi médico, recibir un tratamiento y descansar”, dijo.

Nadal Rafael Nadal se perderá el primer Grand Slam del año (Chris Hyde/Getty Images)

Cabe mencionar que el dos veces ganador del Australian Open y ex número 1 del mundo con 22 títulos de Grand Slam. Además, en 2023, se perdió los tres Grand Slams, luego de asistir a Australia.

En el torneo de Brisbane, primer certamen del año, Rafael Nadal dejó en el camino al austriaco Dominic Thiem, en la primera ronda, y después venció al australiano Jason Kubler.

Dato

349 días quedó fuera Rafa Nadal hasta su regreso a inicios del mes de enero.