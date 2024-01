“Seguir en Rayados era hartante”: Funes Mori muestra decepción por su salida

Rogelio Funes Mori emprendió el viaje para reportar en Cantera y ser presentado como nuevo refuerzo de los Pumas de la UNAM para encarar el torneo Clausura 2024, aunque se detuvo para lanzar varios mensajes, tanto a Rayados como a Universitarios.

Tras ser cuestionado sobre su continuidad en Monterrey, Rogelio confirmó que la directiva le avisó que no contaban con él y entendía la decisión pero no la compartía.

“Respeto la decisión de la directiva, obviamente no la comparto pero la decisión está tomada”, aseguró el goleador.

Asimismo, reconoció el trabajo de Fernando el Tano Ortíz, quien siempre lo respaldó y lo tomaba en cuenta para el equipo pero si se hubiera quedado, sería una situación hartante, puesto que la directiva no contaba con él.

“El Tano siempre me brindó su respaldo, me iba a tener en cuenta pero seguir acá era muy hartante, más que todo por lo que, me expresó la directiva”, declaró el mundialista en Qatar 2022.

El desgaste no se hizo de la noche a la mañana, muchas especulaciones que derivaron en que para Rogelio Funes Mori fuera “hartante” seguir en Rayados.



Por último habló de su nuevo equipo, Pumas, aceptando que habló con Gustavo Lema, pues la cercanía influyó para que decidiera por Universidad Nacional.

“Hablé con Gustavo (Lema), Pumas es una institución muy grande en el país, es un equipo muy grande, un equipo que siempre lucha por el campeonato, por su historia, por su garra, desde el momento en que me llamaron no dudé”, dijo Funes Mori.

El máximo goleador de Rayados no pierde la ilusión de volver a vestir la camiseta de la Selección mexicana, mencionado que es una ilusión que sigue y va paso a paso.

“Sin duda, sigo con muchas ganas de seguir en Selección, se que Pumas es una puerta muy importante porque salen los mejores jugadores mexicanos, si hago las cosas bien puede estar esa oportunidad”, finalizó Rogelio.

Rogelio Funes Mori dejó Rayados de Monterrey con 160 goles, una Liga MX, dos Copas MX y dos Concachampions, se espera que a su llegada la Ciudad de México firme contrato con Pumas.