Ana Guevara descarta apoyo económico para que México sea sede de los Juegos Panamericanos

Después de que Monterrey y Guadalajara levantaron la mano para ser sede de los Juegos Panamericanos 2027, la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, descartó el apoyo económico del Gobierno Federal para dichas candidaturas.

Te interesa: Renata Zarazúa debuta con imponente triunfo en el Abierto de Australia

Fue durante la revelación del billete conmemorativo de la lotería nacional por el 35 aniversario de la Conade, donde la exdeportista consideró inviable la posibilidad de que México vuelva a albergar la justa debido a la cantidad de recursos que se tienen que destinar para la organización del evento.

“No sé cuál va a ser la dinámica de Panam Sports para reasignar esa sede, entiendo que quienes decidan la participación de esta sede deben tener anuencia del gobierno de México. No tenemos nada oficial y tampoco hemos hecho un pronunciamiento, partiendo de la lógica que ese presupuesto no está etiquetado para este año y tendría que solicitarlo como extra en caso de que México vaya a participar”, mencionó.

Ana Ana Guevara ve complicado que México sea sede de los Panamericanos 2027 por la falta de presupuesto. I Cortesía

“No he tenido la oportunidad de tocar el tema con el presidente (Andrés Manuel López Obrador) porque estaríamos comprometiendo más allá de la ciudad sede, pues el gobierno federal tendría que erogar una gran cantidad de dinero en la candidatura y después en el desarrollo de la sede, como en la infraestructura. Son dos ciudades grandes, se contempló Cancún, Guadalajara es la que está en el tema, aunque no están todas las instalaciones. No hay nada oficial, no hemos hecho pronunciamiento, habría que solicitar presupuesto extra”, añadió.

En ese sentido, Ana Guevara considera que en caso de que México presente candidatura, debería hacerla de manera conjunta.

“Panam Sports solicita siempre un transfer para sentarte y una vez que se obtiene, otra cantidad por infraestructura. Antes sólo era una sede, hoy permite 5 subsedes, no tendría que ser solo Guadalajara o Nuevo León, es un tema económico y de desarrollo de la ciudad, es demasiado para una sola, ya hay ciudades que no soportan, algo va a salir, igual dos o tres países, primera ocasión que se pueda poner en práctica”, destacó.

Por otro lado, la titular del organismo adelantó que habrá un presupuesto de 450 millones de pesos para los deportistas que compitan en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“El presupuesto es de 450 millones, es lo que se tiene previsto pero siempre va a la baja en función de los que terminan clasificando y en función de lo que va a pedir el presupuesto del Comité Olímpico. Hay muy buenos números hasta este momento de plazas obtenidas, hemos estado en contacto con varios deportistas sobre todo para ver la planificación final de un campamento en España el cual garantiza condiciones para los deportistas”, sentenció.