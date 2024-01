Pumas firma a Rogelio Funes Mori como su refuerzo de lujo

Los Pumas de la UNAM tienen a su nuevo goleador tras anunciar a Rogelio Funes Mori como refuerzo para el Clausura 2024, con un contrato por los siguientes tres años.

A través de un mensaje en redes, el conjunto universitario dio a conocer la llegada del ariete naturalizado mexicano, proveniente de los Rayados de Monterrey, en busca de sustituir a Juan Ignacio Dinenno, que fue anunciado como jugador del Cruzeiro de Brasil.

El Mellizo arribó al Pedregal como el máximo goleador de la Pandilla, con 160 anotaciones, por lo que buscará ser el referente en el ataque para el planteamiento de Gustavo Lema, gracias a su experiencia en Sudamérica y Europa.

“El proyecto deportivo, creo que cuando hubo interés en mí, primero el técnico que ya lo conozco hace bastante, la historia que tiene el club, los hombres, jugadores que han pasado aquí, la verdad que el interés que mostraron en mí eso es lo que más me impactó, y la verdad no me quería ir del país, quería seguir en México y es una oportunidad muy grande para mí muy linda, y estoy listo”, aseguró en su arribo a la Ciudad de México.

Acompañado del presidente de la institución, Luis Raúl González Pérez, y del vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón, el atacante quedó ligado al Club Universidad después de plasmar su firma en las Instalaciones de la Cantera.

En México, el seleccionado cuenta con dos Concachampions en 2019 y 2021, dos Copas MX (2017 y 2020) y una Liga MX, en el Apertura 2019. Al igual que fue catalogado el mejor jugador de la Concachampions en 2021. En Europa, fue campeón de liga, copa y de la Copa de la Liga de Portugal en Benfica, en la temporada 2013-2014, además de llegar a la final de la Europa League, en esa misma campaña.

Con el conjunto tricolor, recibió la oportunidad bajo el mando de Gerardo Martino y disputó 17 encuentros, con seis tantos y fue parte de la convocatoria en la Copa del Mundo de Qatar, en 2022, donde vio minutos ante Arabia Saudita.

El principal reto del ariete mexicano-argentino será el convertirse en el referente en el ataque, a pesar de que, en su paso por Rayados, nunca logró anotar en el Estadio Olímpico, en ocho encuentros que disputó en este inmueble.

Con su llegada, Funes Mori se convierte en el tercer refuerzo de los Pumas, junto al mexicano Guillermo Martínez y al peruano Piero Quispe, de cara al Clausura 2024, donde el objetivo será superar lo conseguido en la última campaña, donde los auriazules llegaron a semifinales.

Los universitarios se enfrentarán a los Bravos de Juárez en la Jornada 1, el 14 de enero en el Estadio Olímpico Universitario. Mientras que el duelo ante su exequipo, Rayados de Monterrey, será en la Jornada 10, en el Estadio BBVA.