Real Madrid vs. Atlético de Madrid ¿Dónde y a qué hora ver la semifinal de la Supercopa de España?

➤ 10 de enero: Real Madrid vs Atlético (Supercopa).

➤ 18 de enero: Atlético vs Real Madrid (Copa del Rey).

➤ 04 de febrero: Real Madrid vs Atlético (Liga).



Serán 3 DERBIS DE MADRID por 3 competencias diferentes en un lapso de 26 días.



LO QUE NOS ESPERA. pic.twitter.com/EkjwfHv5V6